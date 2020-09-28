Стараются выбрать банк с наиболее привлекательными условиями большинство (61%) клиентов кредитных организаций, говорится в исследовании Deloitte. Клиенты при этом учитывают такие факторы, как надежность (56% опрошенных), удобство сервисов (49%) и качество обслуживания (45%). По частоте использования услуг розничными клиентами, согласно опросу, лидируют СберБанк , ВТБ, Тинькофф Банк и Альфа-Банк.

Наиболее часто клиенты обращаются в банк за дебетовыми картами и накопительными счетами/вкладами (49% и 30% соответственно), а также кредитными картами (26%). Граждане до 40 лет в целом более лояльно относятся к акциям и специальным предложениям банков. Наиболее востребованными оказались мобильные приложения банков, стратегии которых направлены на развитие экосистемы своих продуктов и услуг.

Надежность банка считают наиболее важным критерием при его выборе 56% респондентов. Большое значение также имеют такие факторы, как удобство сервисов и качество обслуживания (49% и 45% соответственно). Доля молодых клиентов, меняющих банк каждые несколько месяцев — 4,7%, выше среднего показателя по России (3%).