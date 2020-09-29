В соответствии с условиями Соглашения об объединении, объявленного 18 декабря 2019 г., Совет директоров Stellantis будет состоять из 11 членов, большинство из которых являются независимыми директорами. Независимые члены Совета директоров имеют разный профессиональный опыт и принесут с собой важные взгляды и опыт в соответствии с динамичным и новаторским духом, который характеризует создание этого нового предприятия.

Они помогут Stellantis в полной мере использовать имеющиеся возможности с целью создания максимальной ценности для всех заинтересованных сторон.

FCA и его референтный акционер Exor назначили 5 членов (включая Джона Элканна в качестве председателя правления), а Groupe PSA и два его референтных акционера (EPF / FFP и BPIfrance) назначили 5 членов правления (включая старшего независимого директора и заместителя председателя правления).

Карлос Таварес, главный исполнительный директор Stellantis, также станет членом Совета директоров.

Полный состав Совета директоров Stellantis с учетом голосования акционеров будет следующим:

John Elkann (Председатель правления)

Robert Peugeot (Заместитель председателя правления)

Henri de Castries (Старший независимый директор)

Andrea Agnelli (Независимый директор)

Fiona Clare Cicconi (Независимый директор)

Nicolas Dufourcq, (Независимый директор)

Ann Frances Godbehere, (Независимый директор)

Wan Ling Martello (Независимый директор)

Jacques de Saint-Exupéry, (Независимый директор)

Kevin Scott (Независимый директор)

Carlos Tavares (Главный исполнительный директор)

Завершение объединения компаний состоится к концу первого квартала 2021 года при соблюдении ранее согласованных условий закрытия в Соглашении об объединении.

Stellantis будет использоваться исключительно на уровне концерна в качестве корпоративного бренда. В рамках следующего этапа процесса будет представлен логотип, который, наряду с названием, сформирует корпоративный фирменный стиль. Названия и логотипы всех брендов, входящих в состав концерна останутся неизменными.

Как сообщалось ранее, завершение процесса слияния ожидается в первом квартале 2021 года при условии выполнения стандартных условий закрытия сделки, включая получение одобрений акционеров в ходе соответствующих внеочередных общих собраний, а также выполнение антимонопольных и других нормативно-правовых требований.