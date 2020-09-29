Госдума отклонила в первом чтении законопроект о возврате к полной компенсации дореформенных вкладов в Сбербанке, внесенный группой депутатов от «Справедливой России» в 2019 году.

Документ признавал утратившими силу два закона, которые приостановили до 1 января 2022 года действие закона «О базовой стоимости необходимого соцнабора», нужного для полной компенсации дореформенных вкладов граждан. Речь идет о компенсациях сбережений граждан, размещенных в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в госбумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года.

Одновременно проект обязывал правительство РФ в течение 30 дней после его вступления в силу определить правила и порядок перевода таких сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. При этом минимальная сумма бюджетных средств, направляемых ежегодно на их погашение, устанавливается в размере 2,5% от общего объема данных обязательств.

По оценке разработчиков, на эти цели из федерального бюджета будет направляться не более 1,135 трлн рублей в год. Причем источником финансирования этих расходов они предлагали рассматривать увеличившиеся доходы бюджета вследствие принимаемых правительством мер по улучшению внутриэкономической ситуации.

Однако против проекта выступил комитет Госдумы по финрынку. В нем не учтены изменения в других федеральных законах, что препятствует выделению 2,5% от общего объема бюджета на погашение этой задолженности, пояснил на заседании ГД член комитета Дмитрий Скриванов. «И самая большая проблема — это проблема все-таки с финансово-экономическим обоснованием. … При сегодняшнем уровне бюджетной обеспеченности регионов и то, как это скажется на сборе доходов, на получении доходов в бюджеты региональные и федеральный, в том числе, мы не можем спрогнозировать, какие деньги мы можем потратить», — добавил он.

По действующему законодательству, восстановление дореформенных сбережений граждан должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля. Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и базовой стоимости данного набора, которая установлена в сумме 464 рубля СССР. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ и порядок их обслуживания, до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона «О базовой стоимости необходимого соцнабора» ежегодно с 2003 года приостанавливается.