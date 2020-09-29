Госдума приняла во втором чтении законопроект, предусматривающий увеличение тарифов на 2022 и 2023 годы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхование (ОМС) для индивидуальных предпринимателей (ИП), не производящих выплаты физическим лицам. Законопроект касается ИП, адвокатов, медиаторов, нотариусов, занимающихся частной практикой, арбитражных управляющих, оценщиков, патентных поверенных и иных лиц, занимающихся в установленном законодательстве РФ порядке частной практикой.

Размер страховых взносов на ОПС определяется доходами ИП — если доход не превышает 300 тыс. рублей за расчетный период, то такой плательщик уплачивает страховой взнос только в фиксированном размере (за расчетный период 2020 года — 32 448 рублей). Если доход плательщика превышает 300 тыс. рублей, то размер страховых взносов определяется как сумма фиксированного размера страховых взносов и плюс 1% от суммы дохода плательщика, превышающего 300 тыс. рублей за расчетный период. В 2021 году фиксированный размер взносов сохранится на прежнем уровне — он составит 32 448 рублей, в 2022-м — 34 445 рублей, в 2023-м — 36 723 рубля.

«Размер страховых взносов на ОПС с 2022 года устанавливается путем увеличения размера страховых взносов на темп роста среднемесячной начисленной заработной платы работников организаций на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития России», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Размер взносов на ОМС для ИП фиксированный и в 2020 году составляет 8 426 рублей. В 2021-м он сохранится на этом же уровне, в 2022-м составит 8 766 рублей, в 2023-м — 9 119 рублей. «Размер страховых взносов на ОМС с 2022 года устанавливается путем увеличения размера страховых взносов на темп роста инфляции на основании данных прогноза социально-экономического развития РФ, подготовленного Минэкономразвития России», — отмечается в пояснительной записке.