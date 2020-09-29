Госдума приняла в первом чтении законопроект, наделяющий ЦБ дополнительными полномочиями по мониторингу и привлечению к ответственности лиц, контролирующих банки, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды, говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента. Так, Банк России получит право ограничивать владельцев финансовых организаций в распоряжении средствами, чтобы предотвратить вывод денег и уход от ответственности перед клиентами и государством.

ЦБ сможет инициировать наложение ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих кредитную организацию, страховую организацию, негосударственный пенсионный фонд, до подачи заявления о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности или к ответственности в виде взыскания убытков. Проект уточняет основания и процедуры привлечения к ответственности, включая ответственность в виде взыскания убытков, контролирующих лиц, действиями (бездействием) которых причинены убытки страховой организации, негосударственному пенсионному фонду или кредитной организации.

Законопроект предусматривает обязательное оперативное информирование лица, включенного в перечень контролирующих лиц, о таком включении и предоставляет ему возможность обжаловать это в досудебном, а также в судебном порядке. Законопроект расширяет определение контролирующего лица и приводит его в соответствие с международными стандартами финансовой отчетности. Также ЦБ сможет подать в суд заявление о привлечении контролирующих финансовую организацию лиц к субсидиарной ответственности наряду с имеющимися в настоящее время полномочиями по подаче в суд заявления о привлечении таких лиц к ответственности в виде взыскания убытков.

При этом ЦБ предоставляется право до момента подачи заявления в суд о привлечении к ответственности направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер. Такие меры вводятся решением Арбитражного суда и состоят в наложении ареста на денежные средства, ценные бумаги и недвижимое имущество лиц, контролирующих соответствующую финансовую организацию. При подаче Банком России заявления о принятии предварительных обеспечительных мер судом устанавливается срок, не превышающий 30 дней, для подачи искового заявления по основному требованию.

Законопроект коснется процедуры банкротства страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов и кредитных организаций.

