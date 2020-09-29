Снижение ставок по вкладам не вызывает отток средств из банковской системе, а перераспределяются в другие продукты, сообщил директор банковского сектора Fitch Антон Лопатин в ходе вебинара.



По мнению аналитиков агентства Fitch, снижение ставок по депозитам не приводит к оттокам фондирования из банковской системы. «Почему это происходит так? Здесь, наверное, под риском в первую очередь розничные депозиты. И получается, что когда у розничного депозитора …был открыт депозит один-два года назад по достаточно привлекательной ставке, и, допустим, сейчас этот депозит истекает, у физического лица есть опция открыть депозит уже под ставку значительно ниже, может быть, даже в два раза ниже, чем это было по актуальному депозиту. Соответственно у физического лица есть еще несколько опций: например, участие в деятельности бирж, торговля на бирже. В таком случае эти средства переходят в средства брокерских компаний, остаются в системе в таком случае», — пояснил Лопатин.

Еще один вариант альтернативных инвестиций — покупка недвижимость. Но в и таком случае деньги либо попадают на эксроу-счета, либо напрямую на счета застройщиков. То есть все равно остаются в системе, добавляет Антон Лопатин.

«Возможно, будет какое-то перераспределение, но сами по себе низкие ставки, на наш взгляд, не должны привести к тому, что банковская система может увидеть значительные оттоки по фондированию», — делает вывод Антон Лопатин.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина неоднократно отмечала, что регулятор не наблюдают проблем слишком низких ставок, которые спровоцировали бы отток средств с депозитов. По ее словам, ставки по вкладам продолжают быть привлекательными для населения.