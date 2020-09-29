Глобальные рынки акций вчера шли вверх на фоне возвращения оптимизма в связи с тем, что Конгресс США, наконец, может одобрить новый пакет финансовой помощи объемом $2,2 трлн. Курс доллара США ослаблялся (DXY -0,4%), цены на нефть подросли (Brent+1,2% до 42,43 долл./барр.). Вчера российский рынок акций на открытии рос, следуя за глобальными аналогами, однако восстановление после распродаж на минувшей неделе было хрупким и сдержанным – по итогам дня индекс РТС повысился на 0,2% до 1 167 пунктов, а индекс Московской биржи прибавил 1,0% до 2 927 пунктов; спросом пользовались акции горно-металлургических и энергетических компаний. Курс рубля остается под давлением (-1,1 до 79,08 руб./долл.) на фоне геополитических рисков, главным образом, вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, что сказывается и на курсе турецкой лиры, побившей свой рекордный минимум.

Сегодняшний день будет еще одним непростым днем для российского рынка акций; курс рубля продолжает ослабляться: Оптимизм на азиатских рынках сегодня утром угас, и мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня столкнется с еще одним непростым торговым днем. Настроение на рынках нельзя назвать бодрым, а рост американских рынков в течение двух торговых сессий подряд в основном был вызван покупками на падающем рынке тех инвесторов, которые связывают надежды с принятием нового пакета стимулов Конгрессом США. Сохраняется волатильность и на валютных рынках; инвесторы выходят из рискованных активов EM. Курс рубля продолжает ослабевать (-0,7% до 79,63 руб./долл.) одновременно с курсом турецкой лиры, тестирующей свои рекордные минимумы на фоне вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, который не показывает признаков ослабления. Неопределенность усиливается и в связи с ухудшением ситуации вокруг Covid-19 – стремительно растет количество заболевших во всем мире, не исключено возобновление карантинных мер во многих странах. Российские инвесторы, вероятно, будут уходить в защитные активы, в том числе в компании энергетического сектора и ритейлеров. Спросом могут пользоваться и акции экспортеров в горно-металлургическом секторе.

Джон Волш::jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Размещение 2,7 трлн руб. на рынке ОФЗ с начала года указывает на риск увеличения расходов правительства; НЕОДНОЗНАЧНО После того как в июле-августе Минфин занял всего 404 млрд руб. ведомство сильно ускорило размещение облигаций в сентябре – по состоянию на последнюю неделю сентября оно уже привлекло 660 млрд руб. с начала месяца, превысив свой план по заимствованиям на 3К20 в объеме 1 трлн руб. Это также указывает на то, что с начала этого года правительство уже привлекло 2,7 трлн руб., то есть сумму, которая, как мы ожидали, будет соответствовать плану по заимствованиям на весь этот год при сценарии расходов на уровне 20,5 трлн руб. в этом году. У нас есть два соображения по поводу этого существенного роста активности правительства на российском долговом рынке в сентябре. Первое заключается в том, что конъюнктура рынка ухудшается, и правительство, возможно, поспешило максимизировать заимствования накануне президентских выборов в США. Второе связано с тем, однако, что правительство может испытывать давление в части исполнения плана по расходам на этот год, который, в соответствии с недавним обновлением проекта бюджета 2021 -2023, установлен на уровне 22,6 трлн руб. Если посмотреть на исполнение плана по расходам, складывается впечатление, что его траектория указывает на расходы на уровне максимум 21 трлн руб. Бюджетный ориентир на уровне 22,6 трлн руб. предполагает существенные дополнительные расходы в 4К20, что, на наш взгляд, является сюрпризом, так как экономика сейчас вернулась на траекторию роста и, если не будут вводиться повторные карантинные меры, сложно представить такой сильный всплеск расходов в ближайшие месяцы. В целом мы все еще считаем, что Минфин найдет способ израсходовать меньше, чем указано в официальном проекте бюджета. При таком подходе сок ращается и масштаб снижения расходов в 2021 г., и, следовательно, он вполне разумен; тем не менее, если предположить, что правительство намерено финансировать расходы на уровне 22,6 трлн руб., ему потребуется занять минимум 2 трлн руб. на рынке ОФЗ до конц а этого года, помимо уже привлеченных 2,7 трлн руб. с начала года.

Российское правительство расширило пакет помощи до 6,4 трлн руб.; НЕОДНОЗНАЧНО Российское правительство одобрило окончательный вариант национального пакета помощи, который сейчас составляет 6,4 трлн руб. против первоначальных 5,0 трлн руб.; план продолжает учитывать все меры поддержки на 2020-2021. Увеличение пакета помощи на 1,4 трлн руб., судя по всему, является техническим и никак не означает увеличение поддержки реальному сектору. Российское правительство по-прежнему нацелено на снижение расходов в номинальном выражении в 2021 г.; оно также планирует повысить налоги для домохозяйств (ввести прогрессивную шкалу налогов на доходы, превышающие 5 млн руб. в год) и налоговую нагрузку в металлургическом секторе (повышение НДПИ). В итоге настроение в экономике на 2021 г. уже сильно пострадало, и любая информация по поводу большего в сравнении с ожиданиями пакета помощи не сможет развернуть это ухудшение прогнозов.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

X5 (ВЫШЕ РЫНКА): Наблюдательный совет предложил продлить контракт CEO Игоря Шехтермана до 2023 г.; ПОЗИТИВНО Наблюдательный совет X5 (FIVE LI: ВЫШЕ РЫНКА; РЦ $42,4/ГДР) рекомендовал продлить контракт CEOИгоря Шехтермана еще на два года до дня проведения ГОСА в 2023 г. Это предложение должно быть одобрено акционерами компании. Таким образом, Игорь Шехтерман будет возглавлять процесс реализации новой стратегии X5 до 2023г., которая была одобрена советом директоров компании в июне и будет представлена инвесторам на Дне инвесторов 27 октября 2020 г.

Мнение Альфа-Банка: Мы считаем эту новость позитивной с точки зрения отношения инвесторов к акциям компании. Возвращаясь в 2019 г., заметим, что контракт с господином Шехтерманом был продлен на 2 года до мая 2021 г. По сути, это продление контракта должно было стать последним сроком пребывания г-на Шехтермана на посту CEO X5, что, вероятно, вызывало опасения инвесторов, особенно в свете того, что исторически X5 известна высокой ротацией менеджмента. Предложение Наблюдательного совета по сути откладывает риск изменений в менеджменте X5 до середины 2023 г.

Евгений Кипнис: ekipnis@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

VEON консолидирует 100% акций своего пакистанского актива PMCL, исполнив пут опцион; НЕЙТРАЛЬНО VEON (VEON US, НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ) объявил о намерении исполнить пут опцион эмиратского холдинга Dhabi Group и выкупить 15% акций пакистанского мобильного оператора PMCL (который ведет бизнес под брендом Jazz). В результате сделки VEON консолидирует 100% акций PMCL. Сделка должна быть закрыта в 4К20. По ее условиям, опцион должен быть исполнен по справедливой рыночной стоимости и, таким образом, цена опциона будет устанавливаться независимыми оценщиками. Используя мультипликатор 4,5-5,0xEV/EBITDA для PMCL 2020П EBITDA и учитывая долг на уровне $508 млн, потенциальная цена сделки, по нашим расчетам, составляет примерно $300-340 млн. Учитывая эту и другие сделки компании на горизонте (СМИ недавно сообщили о том, что VEON может предложить 9 млрд руб.,или примерно$120 млн за онлайн кинотеатр Megogo в России и Украине),а также обязательства по капиталовложениям на развитие 4G,мы считаем, что VEON будет интенсивно расходовать денежные средства в 2П20, что подтверждает допущение в нашем базовом сценарии о том, что компания не будет выплачивать дивиденды за 2020 г. Новость, вероятно, НЕЙТРАЛЬНА для динамики акций компании.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)