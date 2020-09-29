Центробанк в январе — марте следующего года проведет анализ вероятности дефолта 50 крупнейших корпоративных заемщиков в РФ. Такая информация содержится в опубликованной во вторник программе обследований Банка России на IV квартал 2020 года — I квартал 2021 года .

Как следует из материалов регулятора, оценки будут проводиться в отношении заемщиков девяти кредитных организаций: СберБанка , ВТБ, Газпромбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, «Открытия», ЮниКредит Банка, Московского Кредитного Банка, Райффайзенбанка. По заемщикам будут оцениваться ожидаемые кредитные убытки в соответствии со стандартом МСФО 9.

Ряд запланированных обследований касаются рынка ипотеки . Так, в IV квартале этого года и I квартале 2021-го будет проведено обследование реализации кредитными организациями программы льготной ипотеки. В I квартале следующего года также будет проведено стресс-тестирование рынка ипотечного кредитования, в нем примут участие Росбанк, «Сбер», ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк ДОМ.РФ.

На I квартал запланировано стресс-тестирование рынка необеспеченного потребительского кредитования с участием Альфа-Банка, «Ренессанс Кредита», «Сбера», ВТБ, «Открытия», Газпромбанка, РСХБ, Тинькофф Банка, Почта Банка.

В январе будет осуществлен мониторинг источников информации, использованных для расчета показателя долговой нагрузки заемщиков по необеспеченным потребительским кредитам, предоставленным в IV квартале 2020 года (участниками числятся 14 банков ).

По всем действующим кредитным организациям проводится обследование, касающееся исполнения рекомендаций Банка России по созданию доступной среды для людей с инвалидностью, пожилого населения и иных маломобильных групп населения (данные должны быть сданы в октябре).



Запланированы обследования достаточности валютной ликвидности крупнейших кредитных организаций, удовлетворенности кредитных организаций обеспечением наличными деньгами, долговой нагрузки розничных заемщиков микрофинансовых организаций , мониторинг ссудной задолженности физических лиц, мониторинг рынка лизинга и оценка его ключевых рисков, обследования подверженности НПФ и брокерских компаний различным видам риска, мониторинг ключевых рисков страхового рынка, анкетирование физических лиц, получающих и отправляющих трансграничные денежные переводы, и ряд других обследований.