Большинство мер поддержки действуют до конца сентября.
ЦБ пока не видит предпосылок для дополнительных антикризисных мер поддержки банков, заявил директор департамента обеспечения банковского надзора Банка России Александр Данилов в ходе вебинара Fitch.
«Пока из ключевых вещей ничего дополнительно продлевать не планировалось. Может быть, какие-то штучные вещи операционного характера будут, но это не глобальные какие-то вещи. Пока необходимости в дополнительных послаблениях и мерах поддержки нет. Это все будет ситуативно, если на все это будут основания. Пока этого нет», — заявил Данилов отвечая на вопрос, будут ли какие-то из антикризисных мер поддержки банковских клиентов и сектора продлеваться.
Напомним, в связи с пандемией Центробанк ввел ряд регуляторных послаблений для банков. Среди прочего ЦБ разрешил временно не досоздавать резервы при реструктуризации кредитов потерявших доход заемщиков. Большинство мер поддержки действуют до конца сентября.
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