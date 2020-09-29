Доля ссуд с платежами, просроченными более чем на 90 дней, в общем объеме ссуд, предоставленных физическим лицам российскими банками, на 1 сентября 2020 года составила 5,4%. Такая информация содержится в обновленной сводке Банка России по рискам кредитования физических лиц .

Как следует из материалов ЦБ, за месяц показатель повысился на 0,2 процентного пункта (на 1 августа он составлял 5,2%), с начала текущего года — на 0,9 п. п. (на 1 января равнялся 4,5%).

В материалах Центробанка уточняется, что данные не включают информацию о качестве выданных физлицам ссуд, оцениваемых в целях создания резервов на возможные потери по ссудам на индивидуальной основе.

В абсолютных цифрах объем просроченных розничных ссуд вырос в августе на 51,495 млрд рублей (с 955,4 млрд рублей на начало месяца до 1 трлн 6,928 млрд на 1 сентября), а общий объем учитываемых в сводке розничных ссуд — на 350,96 млрд рублей (с 18 трлн 463,7 млрд рублей до 18 трлн 814,66 млрд).

Резервы на возможные потери по ссудам с просроченными платежами покрывали на 1 сентября 89,6% просроченных ссуд против 89,8% на 1 августа.