Теперь зарплатные клиенты могут получить кредит по ставке от 8,5 % годовых. Для государственных служащих, в том числе военнослужащих, неработающих пенсионеров, клиентов корпоративного сегмента, участников программы лояльности «Клуб чемпионов» Банк предлагает ставку от 10,5% годовых. Максимальный срок кредитования до 7 лет. Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика.

«Мы продолжаем снижение ставок, что продиктовано конъюнктурой рынка и политикой ЦБ. Помимо низкой процентной ставки Банк ЗЕНИТ предоставляет клиентам дополнительные преимущества - возможность оформить потребительский кредит на срок до 7 лет. Это редкое предложение на банковском рынке позволяет клиенту определить комфортные для себя размер ежемесячного платежа и период обслуживания кредита. Кроме того, теперь по выгодной ставке доступен кредит и для автолюбителей – участников «Клуба Чемпионов» - программы лояльности, предоставляющая скидки на топливо и другие услуги на АЗС «Татнефть»», — подчеркнул заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Дмитрий Юрин.

Также Банк предлагает выгодные условия по кредитам под залог автомобиля или поручительство физического лица. Для зарплатных клиентов процентная ставка теперь составляет от 7,5 %, для государственных служащих, в том числе военнослужащих, неработающих пенсионеров и корпоративных клиентов от 8,5 %, для сотрудников Группы компаний «Татнефть», Холдинга «ТаграС-Холдинг» и компаний целевого сегмента банка от 6,5 % годовых.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка. Подать заявку любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.