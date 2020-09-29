Банк «Зенит» снизил процентную ставку по потребительским кредитам, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь зарплатные клиенты могут получить кредит по ставке от 8,5% годовых. Для государственных служащих, в том числе военнослужащих, неработающих пенсионеров, клиентов корпоративного сегмента, участников программы лояльности «Клуб чемпионов» банк предлагает ставку от 10,5% годовых», — говорится в релизе.

Максимальный срок кредитования — до семи лет. Условия действуют при оформлении личного страхования заемщика.

Также банк предлагает кредиты под залог автомобиля или поручительство физического лица. Для зарплатных клиентов процентная ставка теперь составляет от 7,5%, для государственных служащих, в том числе военнослужащих, неработающих пенсионеров и корпоративных клиентов, — от 8,5%, для сотрудников группы компаний «Татнефть», «ТаграС-Холдинга» и компаний целевого сегмента банка — от 6,5% годовых.