Бывший министр по делам «открытого правительства» Михаил Абызов никогда не был бенефициаром 70 эстонских компаний, пишет РБК . Об этом заявил его адвокат Юлий Тай. Он ответил на оглашенные в суде сведения представителя Генпрокуратуры, которая добивается обращения в доход государства денежных средств Абызова на сумму 32,52 млрд рублей.

По словам адвоката, есть 70 офшоров, к которым Абызов в разных объемах имел отношение и которые он раскрывал в своих декларациях. Наличие счетов в Эстонии могло быть связано с какой-то хозяйственной деятельностью компаний, к которой Абызов не мог иметь никакого отношения, поскольку в тот период он, будучи министром, не управлял своим бизнесом. В целом высказывание прокурора не связано с предметом спора и претензиями ведомства к Абызову, которые рассматриваются в Гагаринском суде, считает Тай.

Об эстонском бизнесе Абызова заявил 24 сентября замначальника управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Сергей Бочкарев, который представляет интересы ведомства в деле Абызова.

Претензии Генпрокуратуры связаны с пятью офшорами Абызова (Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited), через которые он, как предполагается, незаконно управлял компанией «СИБЭКО». Замгенпрокурора Виктор Гринь полагает, что Абызов с 2012 года скрывал от государства владение ими. В итоге «СИБЭКО» была продана, а деньги осели на счетах кипрских компаний и в дальнейшем были вложены в гособлигации Германии, считает ведомство.

Представители Абызова настаивают, что он подробно раскрывал государству свое участие в иностранных компаниях. Кроме того, офшорные компании были дочерними по отношению к головной компании Абызова «РУ-Ком», которая в период его госслужбы была передана в доверительное управление, сообщил Тай. По его словам, Абызов не принимал решений о судьбе своих активов в этот период.