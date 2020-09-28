📰 За время пандемии доля россиян, готовых попросить о помощи на самоизоляции соседей и коллег по работе, значительно выросла, пишет РБК . Две трети россиян (75%) уверены, что именно государство и социальные службы должны оказывать помощь на самоизоляции. При этом о том, что они реально помогают, заявили немногим более трети (34%), 55% считают, что оказывать помощь должны родные и близкие. Ожидания и реальность не совпали в случае ожидания помощи от благотворительных и общественных организаций (30% считают, что они должны помогать, но о реальной помощи от них сообщили только 14%).

📰 Российской экономике не хватает сложности, пишут «Ведомости» . Чтобы преодолеть кризис и выйти на траекторию устойчивого экономического роста, необходима структурная трансформация экономики, утверждают эксперты НИУ ВШЭ. По их мнению, ключевая проблема обеспечения устойчивого развития экономики не столько в наличии масштабного сырьевого сектора с ограниченным потенциалом долгосрочного роста, сколько в недостаточном качестве обрабатывающего сектора. В результате по производительности труда Россия в два — три раза уступает экономикам большинства индустриально развитых стран.

📰 Карантин и другие связанные с пандемией ограничения приведут к застою во многих сегментах медиарынка в ближайшие год-два, пишет РБК . В 2019 году объем всей медиаиндустрии в России составил 23 млрд долларов, а в 2024-м этот показатель достигнет 29,7 млрд долларов, сообщили в PwC. Наиболее перспективным и быстрорастущим сегментом медиа и развлечений в России аналитики назвали онлайн-кинотеатры. Это позволит России войти в двадцатку крупнейших рынков мира, отмечается в исследовании.

📰 Аналитики РАНХиГС признают, что антикризисные меры ЦБ позволили избежать кредитных шоков, но говорить о том, что риски заметного ухудшения качества корпоративных портфелей миновали, пока рано, пишет «Коммерсант» . Ситуация прояснится лишь к концу года, когда будут отменены льготы ЦБ по формированию резервов и станет понятно, какое число компаний, кредитующихся под 2% и обязательство не сокращать занятых, смогли выполнить условия кредитного договора.