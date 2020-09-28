Клиенты Заубер Банка получили возможность переводить деньги в другие банки через Систему быстрых платежей. Об этом сообщили в кредитной организации.

Без комиссий можно переводить до 100 тыс. рублей в месяц. Сумма будет зачислена мгновенно. При переводе более чем 100 тыс. рублей в месяц взимается комиссия в 0,5% от суммы, минимум 1 тыс. рублей. Лимиты на совершение операций с использованием системы «Интернет-банк» составляют 300 тыс. рублей в день, 600 тыс. рублей в месяц.

В финучреждении напоминают, что клиенты могут воспользоваться Системой быстрых платежей и для перевода средств между собственными счетами в разных банках.

Чтобы перевести деньги через СБП в Заубер Банке, нужно:

открыть мобильное приложение или интернет-банк;

в мобильном приложении выбрать «Операции», в интернет-банке — «Платежи и переводы», далее иконку «Быстрый перевод (СБП)»;

указать счет и сумму;

ввести номер телефона и банк получателя, поставить галочку «С тарифами ознакомлен и согласен» и нажать на кнопку «Далее»;

проверить правильность данных и нажать на кнопку «Отправить в банк».

«Для успешного перевода необходимо убедиться, что другой банк есть в списке участников СБП и получатель дал согласие на прием переводов по номеру телефона», — уточняют в банке.

