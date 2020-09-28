Высокий суд Лондона в сентябре 2020 года вынес решение о заморозке активов экс-банкира Анатолия Мотылева по заявлению его финансового управляющего. Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, уточняя, что заявление в суд было подано финансовым управляющим на основании решения комитета кредиторов Мотылева, который решением Арбитражного суда Москвы от 19 августа 2018 года был признан банкротом и в отношении которого введена процедура банкротства.

По решению суда были проведены обыски по всем известным адресам присутствия Мотылева в рамках мероприятий по поиску имущества, выведенного в иностранные юрисдикции. Судом также запрошен паспорт Мотылева.

Кроме того, суд принял аргументы, доказывающие, что Мотылев являлся контролирующим лицом ряда финансовых организаций, среди которых банки «Российский Кредит», «КРК», М Банк, АМБ Банк, банк «Тульский Промышленник», негосударственные пенсионные фонды «Сберегательный фонд «Солнечный берег», «Солнечное время», «Солнце. Жизнь. Пенсия», «Сберегательный», «Защита будущего», «Адекта-Пенсия» и «Уралоборонзаводский».

Ранее коллегией адвокатов GR Legal, которая осуществляет правовое сопровождение процедуры конкурсного производства в отношении банка «Российский Кредит», были проведены первичные разыскные мероприятия и привлечено судебное финансирование для работы по возврату активов Мотылева, выведенных в иностранные юрисдикции.

АСВ рассчитывает, что решение суда позволит вернуть средства для последующего расчета с кредиторами «Российского Кредита» и других перечисленных финансовых организаций, в отношении которых агентство выступает конкурсным управляющим.



«В интересах дальнейших разбирательств сумма арестованных по решению суда активов и будущие шаги в рамках проводимых работ по возврату имущества в конкурсную массу должника не раскрываются», — говорится в релизе.



Ранее СМИ сообщали, что Мотылев живет в Великобритании. Он является фигурантом ряда уголовных дел в России и был объявлен в международный розыск.

