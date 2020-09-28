В Саратовской области завершено расследование и направлено в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. Сумма обналиченных денежных средств превысила 2 млрд рублей.

«Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четверых жителей Саратова. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»)», — говорится в сообщении ведомства.



По версии следствия, в период с июля 2017 по февраль 2019 года обвиняемые, имея умысел на осуществление банковской деятельности без соответствующей лицензии, используя реквизиты 20 фирм-однодневок и доступ к системе «Клиент — банк», производили незаконные банковские операции по ведению счетов, транзиту денежных средств с целью их последующего обналичивания.



За свои услуги злоумышленники получали вознаграждение в виде фиксированного процента комиссии от конкретного платежа, прошедшего через расчетные и лицевые счета контролируемых ими подставных юридических лиц.



Уголовное дело направлено в Кировский районный суд Саратова для рассмотрения по существу.

