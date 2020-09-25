«Тинькофф», ВТБ, СберБанк , Райффайзенбанк и Альфа-Банк лидируют среди топ-50 российских банков по уровню цифровизации, свидетельствуют данные рейтинга, составленного фондом «Сколково» и резидентом его кластера информационных технологий — компанией VR_Bank по итогам первого полугодия 2020 года.

Перечисленные банки заняли первые пять мест в рейтинге. По сравнению с итогами 2019 года в топ-пятерке произошли существенные изменения, констатируют создатели рейтинга. Так, из второй десятки сразу на второе место поднялся банк ВТБ. Райффайзенбанк, лидер прошлого рейтинга, спустился вниз на три позиции, Альфа-Банк — на одну. Как показывают материалы исследования, «Тинькофф», нынешний лидер, занимал в рейтинге по итогам 2019 года вторую строчку. Сохранил свое положение СберБанк (третье место).

Авторы обращают внимание на позитивный тренд, продемонстрированный Совкомбанком (плюс две позиции, шестое место в актуальном рейтинге), Хоум Кредит Банком (плюс восемь позиций, восьмое место), Уральским Банком Реконструкции и Развития (плюс три позиции, десятая строчка).

В первую десятку рейтинга также входят банки «Открытие» (седьмая строчка, как и полгода назад) и «Ак Барс» (девятое место против прежнего шестого).

Рейтинг цифровизации по итогам первого полугодия 2020 года для топ-50 банков РФ.



«Главный вывод исследования: с момента публикации аналогичного рейтинга по итогам 2019 года уровень цифровизации банков стремительно вырос, — отмечают авторы. — В период пандемии банки цифровизируют свои продукты небывалыми темпами, предлагают новые услуги и вступают в коллаборацию со стартапами. Все вместе это формирует принципиально новую цифровую среду».

По словам директора центра инноваций в финансовом секторе фонда «Сколково» Павла Новикова, «топ-менеджерам банков будет полезно изучить исследование для правильного бюджетирования расходов на 2021 год». «Все данные для составления рейтинга собраны из открытых источников и наглядно показывают «цифровые пробелы» и на что лидеры делают акцент, — поясняет он. — Лидеры рейтинга — «Тинькофф», ВТБ и СберБанк — являются официальными партнерами «Сколково» и инвестируют значительные ресурсы в исследования, IT и стартапы. Это позволяет им быстро запускать цифровые сервисы, привлекать новых клиентов и повышать доходность на капитал».

«Пандемия обострила конкуренцию между банками за клиента, ускорила многие процессы в банках, а также изменила поведение клиентов, — отмечает финансовый директор VR_Bank Роман Ромашевский. — В период самоизоляции клиенты стали еще активнее пользоваться дистанционными каналами, и банки отреагировали незамедлительно. Сервис крупных банков стал более привлекательным для клиентов, появились дополнительные онлайн-услуги».



«Новые стратегии крупных игроков связаны с развитием информационных технологий, расходы на них в структуре операционных расходов банков растут. Судя по всему, тренд на цифровизацию не завершится вместе с эпидемией», — заключает Ромашевский.