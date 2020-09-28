Полицейские Санкт-Петербурга пресекли деятельность группы, участники которой подозреваются в хищении денег с банковских счетов граждан, сообщает пресс-служба МВД России

«Предварительно установлено, что злоумышленники звонили потенциальным жертвам, представлялись сотрудниками службы безопасности кредитной организации и выясняли данные их банковских карт. Полученные обманным способом сведения подозреваемые использовали для покупки дорогостоящей электронной техники в интернет-магазинах», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющейся информации, для получения интернет-заказов подозреваемые нанимали подставных лиц, которые работали всего в течение нескольких дней, чтобы не вызывать подозрений у сотрудников пунктов выдачи. Приобретенную технику злоумышленники перепродавали, а вырученные деньги переводили на банковские счета или в криптовалюту.

В результате оперативно-розыскных мероприятий в разных городах России задержаны пять фигурантов. Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ.



«В настоящее время установлена причастность указанных лиц к трем фактам противоправной деятельности, в результате которых потерпевшим причинен ущерб на сумму более одного миллиона рублей. В отношении двоих подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении троих – в виде домашнего ареста», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В результате обысков, проведенных по местам жительства фигурантов, полицейские изъяли 3,5 млн рублей, возможно полученных незаконным способом, более 150 квитанций о приобретении товаров в интернет-магазинах, восемь смартфонов в заводской упаковке, оплаченных с банковских счетов потерпевших.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия по установлению возможных дополнительных фактов противоправной деятельности задержанных.