Арбитражный суд Татарстана отклонил жалобу бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина на «действия финансового управляющего, выразившиеся в непринятии мер по прекращению арестов и обеспечительных мер в отношении его и супруги Лидии имущества», говорится в определении суд.

Обжалуемые действия управляющего Елены Рогожкиной не являются противоправным бездействием по прекращению арестов и обеспечительных мер, а направлены на достижение целей, определенных законом о банкротстве в интересах должника и его кредиторов. Также Мусиным не доказано незаконное, недобросовестное поведение финансового управляющего, которое привело или может привести к ущербу имуществу должника.

Суд в июне продлил на шесть месяцев срок реализации имущества Роберта Мусина. Арбитраж в марте приостановил производство по заявлению Татфондбанка о включении долга перед ним в размере 141,3 млрд рублей в реестр требований кредиторов Мусина. Производство по делу приостановлено до принятия судебного акта по заявлению АСВ о привлечении к субсидиарной ответственности Мусина и других экс-руководителей банка и взыскании с них 141,3 млрд рублей.

В феврале суд по заявлению АСВ арестовал имущество Мусина и еще десяти лиц, контролировавших банк, на сумму 96,7 млрд рублей. Также суд запретил Росреестру производить регистрацию перехода права собственности на несколько помещений и земельных участков, принадлежащих ответчикам. Заявление о принятии обеспечительных мер было удовлетворено частично. В частности, суд отказал в требовании агентства об аресте имущества менеджеров на сумму 44,6 млрд рублей.