Две трети российских компаний считают, что не смогут восстановить свой бизнес от ущерба, нанесенного пандемией коронавируса, до конца текущего года. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое есть у РБК .

Согласно данным портала, 32% участников опроса сообщили, что для полного восстановления их бизнеса после снятия карантина потребуется больше года. В том, что оправиться от кризиса получится до конца 2020-го, уверены 33% респондентов. Еще 26% заявили, что им понадобится для этого от трех до шести месяцев.

Коммерческий директор сервиса Владимир Корицкий отметил, что российский бизнес находится в процессе восстановления. «С самого начала третьего квартала мы фиксировали значительно возросшую активность как работодателей, так и соискателей по всей стране», — указал он.

Из числа опрошенных компаний 36% отметили, что еще не смогли полностью реанимировать бизнес. Вообще не пострадали из-за пандемии 12% респондентов.

Сервис «Работа.ру» проводил исследование по всей России в сентябре. Опрошены более тысячи респондентов, среди них представители российских компаний, руководители, HR-директора, рекрутеры, HR-специалисты.

В конце мая бизнес-омбудсмен Борис Титов доложил президенту Владимиру Путину, что пандемия затронула почти 70% малых, средних и крупных предприятий, а также индивидуальных предпринимателей в России, которые пострадали от распространения инфекции и связанных с ним карантинных ограничений. Он уточнял, что предприятия, которые столкнулись с падением выручки более чем на 30%, работают в 65 классах общероссийского классификатора видов экономической деятельности из 88 существующих.

Власти Москвы заявляли, что повторное закрытие столицы на карантин из-за коронавируса не планируется. «Всем нам очень не хочется возвращаться к жестким ограничениям нынешней весны. Надеюсь, что мы сможем избежать этого», — сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



Он попросил крупнейшие компании вернуть своих сотрудников на удаленный режим работы . Такие профилактические меры, по мнению Собянина, необходимы из-за опасного осенне-зимнего периода, когда обостряются острые респираторные вирусные инфекции. Кроме того, мэр обратил внимание на прирост числа заболевших COVID-19 в городе.