Почта Банк планирует в начале октября запустить услугу «Запасной кошелек», пишет «Коммерсант» . Сервис позволит без процентов занимать до 10 тыс. рублей клиентам, у которых уже есть текущий счет в банке. Заем можно будет получить через мобильное приложение, а деньги снять в банкомате. Лимит займа фиксирован, средства можно взять на любой срок, проценты не будут начисляться в течение 36 месяцев. Комиссия за обслуживание (300 рублей) начисляется только при наличии задолженности на конец расчетного периода.

Ранее Альфа Банк создал продукт, который позволяет в рамках зарплатного проекта выплачивать вознаграждение сотрудникам ежедневно, в течение месяца можно получить до 80% от зарплаты. Похожий продукт разрабатывает и Тинькофф Банк. Как отметили в ВТБ, сейчас растет спрос на меньшие размеры займов, участники предлагают максимально короткий и в основном цифровой путь. Сам банк планирует запустить выдачу небольших займов в мобильном приложении. Небольшие займы могут быть актуальными для зарплатных клиентов, однако текущая бизнес-модель сервиса не оправдывает вложений в создание новой бизнес-структуры, прокомментировали в Райффайзенбанке.

МФО пока не видят серьезной конкуренции со стороны банков. По словам экспертов, согласно специфике клиентской базы МФО, пересечение с банковскими продуктами минимально, но на фоне сокращения реальных располагаемых доходов населения в этом году короткие займы на 10–40 дней на сумму 5–30 тыс. рублей становятся все более востребованными, продолжает он. Соответственно, банки в рамках данных проектов стремятся заработать на комплексном обслуживании заемщика и его работодателя, считают эксперты.