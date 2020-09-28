Об этом заявила директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина.
Банк России продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря. Об этом директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила в эфире программы «Вести».
«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала она.
Планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, позже этот срок был продлен до 1 октября.
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