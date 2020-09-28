Банк России продлит срок обязательного зачисления пенсий на карты «Мир» до 31 декабря. Об этом директор департамента национальной платежной системы Банка России Алла Бакина заявила в эфире программы «Вести».



«Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карту «Мир» и уже ею пользуются. Но, тем не менее, есть еще часть пенсионеров, которая по каким-то причинам такие карты не получила, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря», — сказала она.

Планировалось, что процесс перевода пенсий на национальную платежную карту должен завершиться до 1 июля этого года, позже этот срок был продлен до 1 октября.

