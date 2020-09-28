Ушло в суд уголовное дело в отношении представителя правоохранительных органов и журналиста, обвиняемых в покушении на хищение денежных средств у заместителя председателя правления Хоум Кредит Банка. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Обвинительное заключение утверждено в отношении пенсионера МВД России Рахмана Шайдаева и главного редактора журнала «Налоговая политика и практика» Асламбека Паскачева, указано в релизе. Они обвиняются по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — в покушении на хищение путем обмана и злоупотребления доверием, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

«Как полагает следствие, в 2017—2018 годах в отношении ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» была проведена налоговая проверка, по результатам которой 25 февраля 2019 года составлен акт о крупной недоимке по налогам и сборам. После этого Шайдаев и Паскачев ввели в заблуждение заместителя председателя правления банка о своих возможностях повлиять на решение налогового органа и снизить размер недоимки. Они потребовали от банкира 200 млн рублей под предлогом передачи в качестве взятки должностным лицам ФНС России», — рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве отмечают, что осуществить задуманное злоумышленники не смогли, так как банкир сообщил об их действиях в правоохранительные органы и 18 марта 2020 года Шайдаев был задержан в гостинице «Москва Марриотт Ройал Аврора» при получении от потерпевшего 300 тыс. долларов США в качестве первой части требуемой суммы.



Уголовное дело направлено в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

