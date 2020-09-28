Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Национальный Стандарт». Об этом в понедельник сообщается на сайте агентства.

На момент отзыва у банка были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B3» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка находились на уровне «b3». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе.



В нем поясняется, что рейтинги отозваны агентством по причинам делового характера.