На момент отзыва у банка были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B3» со «стабильным» прогнозом.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service отозвало рейтинги банка «Национальный Стандарт». Об этом в понедельник сообщается на сайте агентства.
На момент отзыва у банка были долгосрочные рейтинги депозитов на уровне «B3» со «стабильным» прогнозом. Базовая и скорректированная базовая оценка кредитоспособности банка находились на уровне «b3». Полный список действовавших рейтингов приводится в релизе.
В нем поясняется, что рейтинги отозваны агентством по причинам делового характера.
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