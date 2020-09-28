Мобильное приложение «Ренессанс Кредит» стало доступно в Huawei AppGallery, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Для входа в мобильный банк «Ренессанс Кредит» необходимо использовать те же логин и пароль, что и для входа в интернет-банк. При этом функционал, доступный в приложении, будет зависеть от имеющегося у клиента уровня доступа в интернет-банк (операционное обслуживание или информационное обслуживание). За подключение и пользование мобильным банком оплата не взимается. Возможно взимание комиссий за переводы и платежи в соответствии с установленными тарифами», — говорится в релизе.

В настоящее время с помощью приложения пользователи могут: досрочно погашать кредит; совершать переводы между своими счетами в «Ренессанс Кредит» и на счета других клиентов банка, а также переводить денежные средства в другие кредитные организации по номеру телефона, карты или счета; открывать вклады; получать детальную информацию по своим картам, кредитам и депозитам; пополнять баланс мобильного телефона, оплачивать Интернет, услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, налоговые и иные начисления бюджетных и внебюджетных организаций; просматривать историю операций по всем счетам.

Отмечается, что в будущем в приложении появится возможность отображения офисов и банкоматов на карте и получения push-уведомлений. Также в ближайшее время планируется предоставить возможность оформления всех продуктов, которые доступны в банке.