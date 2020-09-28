Потери мировой экономики из-за кибератак в 2022 году могут достигнуть 8 трлн долларов. Об этом говорится в статье министра иностранных дел России Сергея Лаврова для журнала «Внешнеэкономические связи».

По словам главы МИД РФ, мировое сообщество сталкивается с «киберпандемией». «Глубокую озабоченность вызывают акты кибертерроризма, зафиксированный в период эпидемии рост количества «нападений» на объекты здравоохранения, финансовые, образовательные структуры, международные организации», — указал он.

Лавров отметил, что преступная деятельность в киберпространстве, согласно рейтингу Всемирного экономического форума (ВЭФ), входит в пятерку глобальных рисков и угрожает существованию и успешному функционированию целых отраслей. «По данным ВЭФ, только в 2019 году потери мировой экономики от кибератак оцениваются в 2,5 трлн долларов, а к 2022 году этот показатель может достичь 8 трлн долларов», — сообщил он.