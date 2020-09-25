Цены на нефть до конца года не опустятся ниже 40 долларов за баррель. Об этом заявил в понедельник глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу RT.

«Я думаю, что как раз между 40 долларов и 50 долларов за баррель цена и будет пока находиться. Тем не менее, если мировой кризис усилится, вновь могут произойти колебания. Однако ко второй волне пандемии все страны и правительства будут относиться иначе, чем к первой. Поэтому и правительства будут меньше вводить ограничения. В этом смысле цена на нефть не опустится до тех значений, которые были весной. Никак не до 20 долларов за баррель. Тем более с учетом действия соглашения ОПЕК +, думаю, цены удержатся выше 40 долларов», — сказал Кудрин.