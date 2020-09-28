Банковский сегмент принято считать консервативным, но только не в России. Снижение ключевой ставки, падение рубля, рекорды по выданной ипотеке, приток физлиц на фондовые рынки и отрезание слова «банк» из названия старейшего банка страны — малая часть изменений в индустрии с начала года.

30 сентября Банки.ру и «Ашманов и партнеры» проводят закрытую онлайн-встречу финансовых маркетологов — eTarget.Финансы.

Мы встретимся, чтобы отдышаться и осмыслить происходящее на рынке: посмотрим аналитику, обсудим, что хотят люди от банков и банки от людей.

У нас будет возможность выслушать и поговорить с экспертами в digital-маркетинге, которые откроют для нас новые возможности для общения с аудиторией.

Ключевые темы встречи:

Как менялся спрос на финансовые услуги в 2020 году? Статистика Банки.ру.

Тренды и особенности развития финансового сегмента с точки зрения продуктов и продвижения.

Понимает ли нас клиент? Usability-кейс Альфа-Банка.

Как работать с информационным фоном не по наитию, а на основе больших данных?

Как увеличить присутствие бренда в поисковых системах? Нетрадиционный взгляд на SEO.

В конференции примут участие эксперты из Usability Lab, Банки.ру, «Ашманов и партнеры», Сравни.ру и т. д.

Участие в конференции бесплатное, по регистрации. Забронируйте место на сайте eTarget.Финансы.