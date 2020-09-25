На меры по снижению средней ипотечной ставки правительство в 2021 году выделит 12 млрд рублей, пишут «Известия» . Это следует из общенационального плана восстановления экономики. Сумма, предусмотренная в утвержденном плане, в два с половиной раза больше той, что фигурировала в июньской версии документа, предусматривающей лишь 5 млрд рублей на указанные цели. Также в 2021 году бюджетные траты значительно превысят и уровень 2020-го: в нынешнем году на антикризисную ипотеку потратили 6 млрд рублей.

На другие государственные программы, а именно «Семейную», «Дальневосточную» и «Сельскую» ипотеки, бюджетные траты, наоборот, урежут. В июньской версии национального плана на это планировалось заложить 24 млрд рублей в 2021 году, однако в результате потратят 17,2 млрд рублей. В Минфине заявили, что для сбалансированности бюджета на 2021 год было проведено распределение остатков финансирования по программам, в том числе ипотечным. Это не повлияет на объем выдачи, и граждане, претендующие на льготы, смогут ими воспользоваться, отметили в ведомстве.

В «Сбере» относятся позитивно к нововведениям, заложенным в национальном плане, и потенциальному продлению программы. Ипотека под 6,5% — самая востребованная в линейке продуктов, заявили в кредитной организации. Там полагают, что, если программу продлят, она будет такой же популярной, как сейчас. В ВТБ отметили, что пока заемщики демонстрируют высокую платежную дисциплину. Продление мероприятий могут дать позитивный эффект лишь при одновременном росте платежеспособности населения, предупредили в банке «Санкт-Петербург». Также нужно учесть, что без корректировки программы ее реализация может повлечь за собой еще больший перекос рынка в сторону строящейся недвижимости, рост цен на квартиры и зарождение «ипотечного пузыря», заявили там.

По словам экспертов, в рамках льготной программы действуют относительно жесткие ограничения по размеру первоначального взноса и величине кредита, поэтому ее риски не выше стандартных ипотечных продуктов банков. Но спрос уже привел к тому, что при снижении объемов вводимого жилья цены на новостройки выросли на 8% с начала года. Несколько месяцев действия программы привели к тому, что доступное жилье на первичном рынке со сроками сдачи в ближайший год практически распродано. Увеличение лимита по субсидиям и продление программы способны снизить ажиотаж и стабилизировать цены, при этом обеспечив застройщикам спрос на квартиры на более длительную перспективу, считают эксперты.