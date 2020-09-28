Российский рынок акций завершил минувшую неделю на пессимистичной ноте – индекс РТС опустился на 2,0% до 1 164 пунктов, а индекс Московской биржи снизился на 0,5% до 2 897 пунктов; акции циклических компаний находились под давлением. Спрос на компании технологического сектора соответствовал глобальному тренду. Курс рубля остается под сильным давлением (-1,4% до 78,20 руб./долл.) на фоне усиления геополитических рисков. Цены на нефть в пятницу двигались в узком диапазоне – цена Brent снизилась на 0,05% до 41,92 долл./барр.

Мы ожидаем, что нынешняя неделя для российского рынка акций будет волатильной: Мы ожидаем, что волатильность на рынках акций сегодня сохранится в преддверии недели, богатой на влияющие на динамику рынков события, в том числе начало предвыборных дебатов в США между Дональдом Трампом и Джозефом Байденом и выход в пятницу статистики по рынку труда в США. Мы ожидаем, что российский рынок акций сегодня на открытии будет расти, следуя глобальному тренду – сильные данные по промпроизводству из Китая, которые были опубликованы в минувшие выходные, должны поддержать акции российских циклических компаний. Тем не менее, геополитические события по-прежнему являются риском для инвестиционной привлекательности России, особенно для курса рубля – набирает силу предвыборная кампания в США, военные столкновения между Арменией и Азербайджаном и продолжающиеся протесты в Беларуси усиливают геополитическую напряженность.

Джон Волш:jw alsh@alfabank.ru (Стратегия)

Доля нерезидентов на рынке ОФЗ составила 29,4% на начало сентября; НЕОДНОЗНАЧНО Как сообщает ЦБ РФ, доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до 29,4% на начало сентября с 29,8% на начало августа. С одной стороны, некоторое снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке ОФЗ указывает на рост опасений по поводу геополитических рисков, которые появились в результате политической нестабильности в Беларуси и отравления Алексея Навального. В то же время номинальная стоимость ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, составила 3 067 млрд руб. на начало сентября против 3 053 млрд руб. месяцем ранее, указывая на то, что снижение присутствия иностранных инвесторов на рынке не вызывает отток капитала. Вполне вероятно, что, учитывая рост размещений на долговом рынке в сентябре (660 млрд руб. на 23 сентября против 180 млрд руб., размещенных в августе), доля иностранных инвесторов на рынке ОФЗ будет снижаться еще быстрее.

По оценке ВШЭ, российский средний класс снизился с 24% до 22% в период пандемии; НЕГАТИВНО По оценке экспертов Высшей школы экономики, российский средний класс снизился на 6% в результате пандемии; хотя до карантина средний класс составлял 24% россиян, из-за нынешнего кризиса доходы примерно 6% этой группы оказались ниже уровня доходов среднего класса, вызвав снижение доли среднего класса примерно до 22% российского населения. Хотя, по нашей оценке, на российский средний класс приходится скорее примерно 30% населения, мас штаб снижения, представленный ВШЭ, значителен: согласно нашим более ранним оценкам, российский средний класс снизился с 37% в 2015 до 31% в 2018. Таким образом, эффект COVID-19 сопоставим с масштабом снижения среднего класса после кризиса 2014 г. с одной только поправкой, что снижение теперь оказалось гораздо более резким.

Минэкономразвития прогнозирует рост реальных располагаемых доходов на 3,0% г/г и рост инвестиций на 3,9% г/г в 2021 г.; НЕОДНОЗНАЧНО Минэкономразвития представило два варианта прогноза экономического развития России на период 2021-2023 гг. Основная цифра базового сценария уже была опубликована и предусматривает рост ВВП на 3,3% г/г в 2021 г., после чего последует рост более чем на 3% г/г в 2022-2023 гг. Эти ожидания основываются на очень позитивном взгляде на инвестиционный тренд, который предусматривает рост на 3,9% г/г в будущем году и более чем на 5%г/г в 2022-2023 гг. и очень позитивных ожиданиях по росту реальных располагаемых доходов – на 3,0% г/г в 2021 г. и на 2,4-2,5% ежегодно в период 2022-2023 гг. Учитывая что это мнение крайне оптимистично, мы считаем, что к нему следует отнестись с большой долей осторожности – неспособность ускорить рост усилит давление на бюджетные доходы и создаст дополнительные риски, связанные с повышением налоговой нагрузки с целью снижения рисков бюджетного дефицита.

Наталья Орлова, Ph.D.: norlov a@alf abank.ru (Главный экономист)

Анна Киюцевская: AKiy utsev skaya@alfabank.ru (Старший аналитик)

Mail.ru планирует запуск облачного игрового сервиса; НЕЙТРАЛЬНО Как сообщает газета “Коммерсант”, Mail.ru (MAIL LI, ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $26,2) планирует запустить сервис облачного гейминга под брендом My.Games Cloud. По данным компании, окончательного решения по поводу конкретной модели сервиса и сроков его запуска пока нет. На домене, относящемуся к My.Games Cloud, указано, что для игроков будет доступно более 300 игр, в том числе Far Cry New Dawn, PlayerUnknown`s Battlegrounds, серия Assassin`s Creed и другие. Сервис, как ожидается, будет иметь два тарифа: 1) базовый – бесплатный, со средними настройками качества и рекламой и 2) продвинутый – с качеством изображения 4k и платой, размер которой пока не известен. Газета “Коммерсант” со ссылкой на неназванный источник указывает на то, что компания может начать тестировать сервис уже в этом году: он будет работать на серверах американской Nvidia, а в основу программно-аппаратного комплекса, который компания планирует доработать самостоятельно, ляжет решение российской Playkey. Сервисы Nvidia интернет-компания арендует у GFN.ru (которую контролирует Группа Сафмар).

Усилия Mail.ru в сегменте облачного гейминга соответствуют стратегии компании опередить рост всего рынка в ближайшие несколько нет. Облако – это развивающаяся рыночная ниша, которая, как ожидается, вырастет в 7-8 раз в ближайшие 3-4 года (до 4,8 млрд долл. в 2023 г., по прогнозу Newzoo). Кроме того, мы считаем, что запуск сервиса облачного гейминга сейчас, когда рынок находится на начальном этапе своего формирования и располагает большими возможностями для роста всех его игроков, важен с точки зрения долгосрочной перспективы. В более долгосрочной перспективе наличие облачного сервиса в портфеле компании также может стать источником улучшения рентабельности игрового сегмента, так как облако, как ожидается, должно стать альтернативой дистрибуции через мобильные платформы.

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)

Цены на подсолнечник и подсолнечное масло обновили свои максимумы; ПОЗИТИВНО для Русагро Как сообщает газета “Коммерсант” со ссылкой на Совэкон, цены на подсолнечник и подсолнечное масло в России превысили многолетние максимумы: в августе они подскочили на 35% и 22% до 30 тыс. руб./т и 71 тыс. руб./т соответственно. Это повышение цен вызвано ослаблением курса рубля, активной торговлей на мировых рынках растительных масел и слабыми прогнозами нового урожая подсолнечника в Черноморском регионе. Что касается перспектив, эксперты рынка опасаются, что российское масло в мире становится слишком дорогостоящим, и крупные импортеры могут начать менять своих поставщиков. Некоторые эксперты считают, что цены достигли своих максимумов и ожидают коррекции, однако, по крайней мере, в краткосрочной перспективе рынок ожидает продолжения роста цен на фоне прогнозов слабого урожая и высокого спроса на сырье со стороны экспортеров, так как они заключили большое количество контрактов в период высоких цен.

Новость благоприятна для акций Русагро (AGRO LI: ВЫШЕ РЫНКА, РЦ $13,6), так как масложировой сегмент является главным источником выручки компании (на нее пришлось 47% валовой выручки Русагро в 2К20) и одним из самых больших источников EBITDA (34% совокупной EBITDA в 2К20).

Анна Курбатова: akurbatov a@alf abank.ru (Старший аналитик)

Олеся Воробьева: oov oroby eva@alf abank.ru (Аналитик)