Размер ежемесячного платежа по ипотечному кредиту снизился на 20% после запуска программы льготной ипотеки по ставке 6,5%. К такому выводу пришли в Аналитическом центре ДОМ.РФ.

В расчет был взят средний размер кредита 3 млн рублей на 20 лет при средневзвешенных ставках за аналогичный период этого и прошлого года.

«Сейчас ипотечные кредиты на новостройки выдаются по ставке в районе 6%. Годом ранее средневзвешенная ставка в августе — сентябре превышала 9%. Конечно, большое влияние на рынок оказала запущенная по инициативе президента РФ в качестве меры поддержки в период пандемии программа льготной ипотеки по ставке 6,5%. Сейчас многие банки уже опустили свои ставки ниже, например, в Банке ДОМ.РФ такой ипотечный кредит можно взять под 5,9%», — отметил руководитель Аналитического центра ДОМ.РФ Михаил Гольдберг.

Напомним, с начала года в России выдано 895 тыс. ипотечных кредитов на сумму 2,2 трлн рублей, что на 14% больше к аналогичному периоду прошлого года в количественном выражении и на 26% больше в суммарном. Предварительная оценка ДОМ.РФ показала, что в августе в России выдано 148 тыс. ипотечных кредитов на 375 млрд рублей.

По сравнению с августом прошлого года ипотечное кредитование выросло на 38% в количественном выражении и на 59% в денежном. По объему выданных кредитов август стал абсолютным рекордсменом за всю историю российского ипотечного рынка.

