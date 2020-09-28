Банк России может улучшить свой прогноз по спаду российской экономики в 2020 году с нынешних 4,5—5,5%, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария регулятора «Экономика».

«В целом текущие индикаторы экономической активности указывают на то, что снижение ВВП по итогам 2020 года может быть более умеренным, чем заложено в прогноз Банка России, опубликованный по итогам июльского заседания Совета директоров Банка России по ключевой ставке (снижение на 4,5—5,5%)», — говорится в обзоре.

При этом отмечается, что в августе восстановление деловой активности в российской экономике замедлилось. Как поясняет регулятор, это произошло в основном за счет отраслей, ориентированных на внутреннее потребление домохозяйств.

«Из-за ослабления ограничительных мер, бюджетной поддержки, а также реализации отложенного спроса населения в предыдущие месяцы наблюдался заметный рост потребления, в результате к августу оно уже в значительной степени приблизилось к своему нормальному уровню», — сказано в комментарии.

Восстановление в других отраслях происходит в целом не так быстро, однако в ряде отраслей обрабатывающей промышленности выпуск уже вернулся к уровням второй половины 2019 — начала 2020 года. Например, в связи с активизацией строительных работ в последние месяцы производство строительных материалов возросло до средних значений за 2019 год.

«Увеличение этого, а также других косвенных индикаторов внутреннего инвестиционного спроса указывает на продолжение восстановительного роста инвестиционной активности», — заключают в ЦБ.