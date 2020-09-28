Курс европейской валюты в ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 28 сентября, превысил 92 рубля, свидетельствуют данные торгов. Это произошло впервые с января 2016 года.

Курс евро расчетами «завтра», по данным на 16:28 мск, прибавил 1,02 рубля по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 92,01 рубля, курс доллара на это же время находился на уровне 78,8675рубля, прибавив 66 копеек, следует из данных на сайте биржи.