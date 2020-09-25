Рубль в начале торговой сессии понедельника демонстрирует ослабление по отношению к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

На 10:04 мск доллар дорожал на 15 копеек по сравнению с закрытием предыдущих торгов, евро также — на 15 копеек. На 10:15 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 78,71 рубля (плюс 50 копеек). Курс евро на 10:15 мск равнялся 91,51 рубля (плюс 58 копеек).

Как комментировал перед открытием торгов главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич, в понедельник утром ожидается консолидация рубля по отношению к основным мировым валютам у уровней пятничного закрытия. По его словам, поводов для укрепления рубля может не быть и в ходе торгов пара доллар/рубль продолжит движение в верхней половине диапазона 75—80 рублей.

«У рубля сегодня есть все шансы начать технический отскок, который со временем может перерасти в нечто большее. Ближайшей целью роста российской валюты является отметка 76,2 рубля за доллар, где проходит нижняя граница восходящего канала», — пояснял главный аналитик «Алор Брокера» Алексей Антонов.