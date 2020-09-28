В августе 2020 года сокращение занятости ускорилось, при этом безработица увеличилась до 6,6% против 6,4% в июле, говорится в очередном выпуске информационно-аналитического комментария регулятора «Экономика».

Вместе с тем на рынке труда наметилось восстановление спроса на рабочую силу: по результатам опросов, впервые с января 2020 года настроения работодателей не ухудшились.

«Это, а также государственные меры поддержки (субсидии и беспроцентные кредиты для выплаты зарплаты) частично сдержали рост напряженности на рынке труда. В целом по итогам апреля — августа численность занятых сократилась сильнее, чем выросла безработица (как в годовом, так и в помесячном выражении)», — говорится в комментарии.

Как поясняет регулятор, это произошло в том числе потому, что часть лиц, потерявших работу, прекратили ее поиски в условиях напряженной экономической ситуации.