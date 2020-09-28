Банк «Юнистрим» запустил акцию, которая позволит бизнес-клиентам, ведущим внешнеэкономическую деятельность, сократить затраты. До 1 ноября 2020 года «Юнистрим» предлагает предпринимателям валютный контроль, конвертацию валюты и отправку денежных средств европейским контрагентам по контрактам ВЭД без комиссий, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Средства на счет европейского партнера зачисляются в течение суток. Конвертировать валюту можно по биржевому курсу онлайн, в удобное для себя время. Клиент платит только за ведение счета согласно выбранному тарифу — от 490 до 1 490 рублей в месяц», — говорится в релизе.

Отмечается, что специалисты банка также предоставят бесплатные консультации по вопросам соответствия законодательству и окажут помощь при подготовке документов валютного контроля.

