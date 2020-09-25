Американский доллар может в ближайшее время ожидать резкое падение. Такое мнение высказал экс-глава и главный экономист Morgan Stanley Asia, научный сотрудник Йельского университета Стивен Роуч, сообщает РИА Новости со ссылкой на Project Syndicate.

Эксперт указал, что реальный эффективный обменный курс американской валюты снизился на 4,3% за период с мая по август, однако, по мнению Роуча, доллар остается наиболее переоцененной из крупных мировых валют. Экономист привел три причины, из-за которых он пришел к выводу, что широкий индекс доллара упадет к концу 2021 года на 35%.

Так, эксперт указал на резкое увеличение макроэкономического дисбаланса в США, повышение роли альтернативных валют, таких как евро и юань, а также «исчезновение особой ауры американской исключительности». Особое внимание автор уделил первому пункту.

По его мнению, резкий рост дисбаланса в экономике Соединенных Штатов вызван сочетанием рекордного падения размеров внутренних сбережений и ростом дефицита счета текущих операций.



«Падение доллара только началось», — заключил Роуч.