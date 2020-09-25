Специалисты Уральского Банка Реконструкции и Развития (УБРиР) проанализировали поведение клиентов, взявших ипотеку в банке в первые восемь месяцев 2020 года, и выяснили, что они предпочитали приобретать в собственность уже готовое жилье и средний чек на него составил на 2% меньше, чем на строящееся. При этом в августе количество взятых ипотечных кредитов достигло максимума за исследованный период и выросло по сравнению с началом года в 3,5 раза.



Анализ данных показал, что 90% клиентов взяли в ипотеку с помощью УБРиР готовое жилье и только 10% — в строящемся доме. Аналитики банка связывают это с тем, что клиенты УБРиР предпочитают заселяться в квартиры незамедлительно, а не ждать окончания строительства. Для многих решающее значение имеет цена. «Вторичка» дешевле и стандартно пользуется в связи с этим большим спросом, отмечают в банке.

Специалисты банка также выяснили, что жилищный кредит оформляют чаще женщины (57%), чем мужчины (43%). Кроме того, клиенты предпочитают придерживаться золотой середины: больше половины (59%) за исследованный период оформили ипотеку с первоначальным взносом от 20% до 50%, почти четверть (24%) — взяли жилищный кредит, внеся от 10% до 15%.

Кроме того, эксперты отметили, что, оформляя ипотеку на готовое жилье, клиенты в большинстве своем планируют выплатить ее за 20 лет, в то время как те, кто берет в ипотеку строящуюся недвижимость, чаще ориентируются на срок в десять лет.

Среди городов, жители которых чаще всего брали ипотеку, первое место занял Екатеринбург (21%), второе — Челябинск (15%), а третье — Новосибирск (14%).