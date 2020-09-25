«Тинькофф» совместно с самым популярным российским мужским журналом Maxim запускает дебетовые и кредитные кобрендовые карты для мужчин, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Новые карты заинтересуют не только читателей журнала, поскольку позволяют получать повышенный денежный кешбэк до 5% за повседневные лайфстайл-траты в барах, ресторанах, барбершопах, такси и т. д. Также клиенты смогут пользоваться специальными привилегиями от журнала Maxim», — говорится в релизе.

Клиенты Maxim-Tinkoff получат онлайн-доступ ко всем электронным версиям журнала в первый год использования карты и далее к любым шести свежим номерам ежегодно. Также клиенты смогут участвовать в регулярных розыгрышах билетов на закрытые мероприятия Maxim, например, Miss Maxim, вечеринки со звездными гостями.

За все покупки держатели карт Maxim-Tinkoff получат денежный кешбэк до 5%. При оплате в барах и ресторанах, такси, кино, барбершопах и салонах красоты, за покупки в duty free, покупки спортивных товаров, цветов, музыки и книг будет начислен повышенный кешбэк. По кредитным картам Maxim-Tinkoff — 5% до конца 2020 года и 3% — со следующего, по дебетовым картам — 2% за покупки в этих категориях на всем протяжении использования карты. За любые другие покупки — 1%.

Также для владельцев карт действуют бонусы и предложения экосистемы «Тинькофф»:

до 3,5% годовых на остаток по дебетовым картам;

кредитный лимит до 700 тыс. рублей для кредитных карт;

до 6% кешбэка за покупки через «Тинькофф Путешествия»;

дополнительный денежный кешбэк до 30% через специальные предложения партнеров «Тинькофф»;

клиентская поддержка 24/7 без праздников и выходных по телефону, через чат в личном кабинете и мобильном приложении «Тинькофф».

Стоимость ежемесячного обслуживания дебетовых кобрендовых карт Maxim-Tinkoff — от 0 рублей в месяц, кредитных — 990 рублей в год.