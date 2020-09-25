Держатели бизнес-карт Mastercard, зарегистрированные в программе «Бизнес-Бонус», смогут обменять накопленные бонусы и бесплатно проанализировать риски блокировки счета в сервисе «Контур.Смарт», говорится в сообщении платежной системы.

«Новое решение поможет предпринимателям увидеть свою компанию глазами банка, минимизирует возможные убытки и повысит эффективность ведения дел», — говорится в релизе.



«Контур.Смарт» оценивает риски блокировки счетов по 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Для этого проверяются данные банковской выписки по 20 индикаторам, которые объединены в три блока: объем уплаченных налогов, движение денег на расчетном счете и влияние контрагентов на репутацию предприятия.

В каждом блоке сервис изучает несколько индикаторов — например, для проверки движения денег учитываются соотношение поступлений и расходов, снятые наличные и переводы физическим лицам. Также «Контур.Смарт» проверяет контрагентов и выдает список рекомендованных к дополнительной проверке. На основе полученных сведений система формирует отчет и готовит рекомендации по снижению рисков.

Ранее участники программы уже оценили удобство услуги по экспресс-проверке контрагентов «Контур.Светофор».

