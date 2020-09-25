Годовая инфляция в Московском регионе в августе несколько ускорилась и составила 3,2% в Москве и 2,6% в Московской области (3% и 2,5% в июле 2020 года соответственно), сообщает ГУ Банка России по ЦФО с использованием данных Росстата, информации отраслевых союзов и предприятий. В целом по России инфляция также незначительно повысилась — до 3,6% в августе с 3,4% в июле.

«Динамика инфляции в Московском регионе в основном связана с реализацией отложенного спроса после смягчения ограничительных мер, снижением предложения на отдельных продовольственных рынках, а также увеличением издержек производителей из-за эффекта переноса ослабления рубля», — отмечается в сообщении регулятора.



Инфляция в Московском регионе сложилась ниже уровня инфляции в Центральном федеральном округе (ЦФО), где произошло повышение до 3,4% в августе после 3,3% в июле.



«Минимальное ускорение инфляции в ЦФО связано с относительно равноценным действием про- и дезинфляционных факторов. Некоторое ускорение инфляции связано с неблагоприятными погодными условиями для созревания урожая овощей открытого грунта, реализацией отложенного спроса на некоторые непродовольственные товары и услуги, а также эффектом переноса ослабления рубля в издержки производителей некоторых товаров и услуг. Сдерживающее воздействие на инфляцию было связано отчасти с увеличением предложения в некоторых сегментах продовольственного рынка, а также c неравномерностью восстановления спроса в сфере услуг», — отмечается в сообщении регулятора.

В августе годовая инфляция в России в целом составила 3,6% (+0,2 п. п. к июлю). Проинфляционное влияние отложенного спроса после смягчения ограничительных мер усиливают факторы предложения, а также перенос в цены ослабления рубля с начала 2020 года. Различия в этапах снятия ограничений сказывались на сохранении высокой неоднородности в изменении цен на отдельные товары и услуги, а также в разрезе регионов. По прогнозу Банка России, в 2020 году цены вырастут на 3,7—4,2%.

