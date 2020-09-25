Банк «Русский Стандарт» вошел в число первых операторов в России, предложивших полностью сертифицированное Visa решение Tap to Phone, доступное любому торгово-сервисному предприятию. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



Решение Visa Tap to Phone предназначено для малых и средних торгово-сервисных предприятий. Оно позволяет им принимать бесконтактные платежи с помощью смартфона, без дополнительного оборудования.

«Теперь владельцы предприятий малого и среднего бизнеса в России могут легко начать прием бесконтактных платежей, загрузив специальное мобильное приложение на свой смартфон и пройдя процедуру регистрации в банке. Использование технологии снижает нагрузку торгово-сервисных предприятий на обработку наличных, позволяет увеличить клиентскую базу и минимизировать стоимость подключения к услугам эквайринга», — говорится в релизе.

Технология Visa Tap to Phone позволяет превратить смартфон или планшет на базе Android с NFC-модулем в POS-терминал для приема бесконтактных платежей, без дополнительного оборудования.

В то же время потребители теперь смогут оплачивать свои покупки безопасно, быстро и удобно там, где раньше безналичная оплата была невозможна. Оплата возможна с помощью бесконтактных карт, смартфонов, а также других носимых NFC-устройств, например smart-часов, колец и браслетов.