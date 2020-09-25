Корпоративным клиентам РГС Банка теперь доступна виртуальная таможенная карта, которая привязывается к карточному счету клиента — юридического лица, сообщает пресс-служба кредитной организации. Новый продукт ориентирован на компании, занимающиеся внешнеэкономической деятельностью и регулярно осуществляющие платежи в пользу таможенных органов.

«Виртуальная таможенная карта позволит клиентам РГС Банка круглосуточно, в режиме 24/7 оплачивать онлайн все виды таможенных платежей в момент декларирования товаров. Сервис доступен непосредственно с рабочего места декларанта через личный кабинет «Таможенной карты» или из программы электронного декларирования. При этом все платежи отражаются в системе «Лицевые счета» таможенного инспектора сразу после их совершения», — говорится в релизе.

Кроме того, виртуальная карта дает возможность компаниям подключить личный кабинет «Таможенной карты» и использовать брокерскую схему: делегировать право создания документов на оплату таможенных платежей таможенным представителям, а также сотрудникам компании — владельца карты, не имеющим собственной карты (декларантам), без выпуска для них отдельных карт и электронных подписей.

Виртуальная таможенная карта в РГС Банке выпускается и обслуживается бесплатно. Для этого клиенту нужно обратиться к своему клиентскому менеджеру. Еще одним важным преимуществом нового продукта является безопасность: карта не имеет физического носителя, поэтому ее невозможно потерять или подделать, а несанкционированное использование карты полностью исключено.