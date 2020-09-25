Банк «Открытие» предоставит группе «ЦДС» проектное финансирование в размере 3,9 млрд рублей на строительство жилого комплекса «Новые горизонты» в Ленинградской области, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Спрос со стороны покупателей на квартиры сегмента масс-маркет с отделкой под ключ в Санкт-Петербурге и Ленобласти продолжает устойчиво расти, именно поэтому новый проект группы «ЦДС» нас и заинтересовал», — отметил старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе.



Общая площадь возводимого жилья превысит 90 тыс. кв. м. Завершение строительства намечено на IV квартал 2025 года.