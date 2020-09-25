Банк ДОМ.РФ к юбилею запуска пакета услуг «Премиальный» предлагает курс обмена валюты по валютным парам рубль/доллар и рубль/евро с разницей к курсу Московской биржи в копейку. Конвертация с таким спредом доступна с 28 сентября по 2 октября в мобильном приложении Банка ДОМ.РФ, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«До и после юбилейной недели будут действовать стандартные условия сервиса льготной конвертации, установленные банком в марте 2020 года, — обменивать валюту можно по курсу, максимально приближенному к биржевому, с разницей в 5 копеек для держателей пакета услуг «Премиальный» и клиентов Private Banking и 25 копеек для владельцев всех остальных карт и счетов», — говорится в релизе.

«Кроме того, мы не стали ограничивать клиентов в суммах конвертации в мобильном банке — курс одинаковый, вне зависимости от того, конвертируется 1 доллар или 100 тысяч долларов», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Данила Литвинов.