Базовый и консервативный варианты прогноза социально-экономического развития на 2021—2023 годы не предполагают второй волны коронавируса, но она остается ключевым риском для макроэкономических параметров, говорится в обновленном прогнозе Минэкономразвития.

«В базовом и консервативном вариантах не предполагается вторая волна новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для параметров прогноза», — говорится в документе.

Отмечается также, что прогнозная траектория роста до конца 2020 года и в 2021 году по-прежнему характеризуется существенной неопределенностью.

Отмечается, что базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской экономики, консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и структурном замедлении темпов ее роста из-за пандемии.

«Прогноз на 2021—2023 годы построен с учетом необходимости достижения национальных целей развития на период до 2030 года, при этом меры и инструменты их достижения будут конкретизированы в рамках единого плана по достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года», — добавляют в Минэкономразвития.