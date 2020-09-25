РГС Банк разработал пакет услуг по расчетно-кассовому обслуживанию «Низкий старт» для малого и среднего бизнеса, начинающего свою бизнес-деятельность на рынке, говорится в релизе финучреждения.

Новый тариф подразумевает бесплатное открытие счета и его обслуживание без абонентской платы в течение всего времени сотрудничества.

«Пакетный тариф «Низкий старт» включает в себя набор необходимых банковских услуг для удобного ведения бизнеса: открытие и ведение счета в рублях или иностранной валюте, безналичные платежи и переводы, прием и выдачу наличных средств, исполнение срочных платежей, а также продленный операционный день и другие услуги для эффективного ведения бизнеса. Основным преимуществом нового тарифа является фиксированная стоимость за использование наиболее востребованных услуг, которая выражена в процентах и зависит от суммы платежа или перевода», — сказано в сообщении.

Клиентам РГС Банка в рамках РКО также доступны выездной сервис менеджера банка в Москве и Санкт-Петербурге, возможность начисления процентов на остаток по счету и постоянно расширяющийся спектр специальных предложений и бонусов от партнеров, уточнили в банке.