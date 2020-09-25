Более 60% россиян, имеющих ипотечный кредит , планируют погасить его досрочно. В среднем ипотечники планируют закрыть кредит в два раза быстрее поставленного срока, следует из имеющегося в распоряжении ТАСС опроса Райффайзенбанка.

Так, 61% опрошенных россиян, у которых сейчас есть ипотечный кредит, собирается выплатить его досрочно. Еще 29% не задумывались пока об этом и лишь 10% уверены, что не будут выплачивать ипотеку раньше времени.

«Рост досрочных погашений — знак, что люди все более осознанно пользуются этим финансовым инструментом для решения жилищного вопроса», — сказал ТАСС руководитель направления по развитию ипотечного кредитования Райффайзенбанка Антон Красильников. По его словам, среднее время закрытия ипотечного кредита в Райффайзенбанке — семь лет вместо 15.

Чаще всего ипотеку в России берут на 10 лет (22%), 15 лет (23%) и 20 лет (18%). В большинстве случаев, а это 41% респондентов, ипотечники планируют рассчитаться с займом за пять лет. 20% закладывает на это 10 лет и 17% — семь лет. При этом за год ипотеку хотят закрыть 12% опрошенных. В этом вопросе наиболее оптимистично настроены жители Санкт-Петербурга: 19% рассчитывают погасить кредит за год и 48% за пять лет.

Райффайзенбанк провел онлайн-опрос, в котором приняли участие более 4 тыс. жителей пяти крупных городов страны. Среди респондентов преимущественно были женщины в возрасте 26 — 45 лет с ежемесячным доходом от 30 тыс. до 60 тыс. рублей.