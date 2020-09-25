Банковские клиенты и пользователи социальных сетей считают себя достаточно компетентными в вопросах управления средствами. Так, более 40% респондентов ответили, что хорошо понимают, как устроены финансовые продукты и услуги, только изредка нуждаются в помощи специалистов. Таковы данные исследования банка «Русский Стандарт».



Среди респондентов 10,5% уверены, что обладают очень высоким уровнем экономической грамотности, они отслеживают новинки на банковском рынке.

«Интересно отметить, что 31,3% оценивают личные знания о финансах как средние. Низкий уровень понимания механизмов работы в финансовой сфере у 10,5% опрошенных, а у 7,5% — очень низкий. Кроме того, отдельный опрос был посвящен приоритетам клиентов и пользователей социальных сетей при инвестировании средств. Оказалось, что в текущий момент для абсолютного большинства респондентов (80%) главным аргументом при принятии решения о выборе депозита является величина ставки по вкладу. На втором месте по важности — надежность. На третьем месте — возможность дистанционного открытия и пользования вкладом», — сказано в сообщении.

Среди актуальных опций, на которые клиенты обращают внимание при открытии вклада, — инвестиции с максимальной выгодой, но без дополнительных сервисов; возможность пополнения вклада; условия выплаты процентов и срок вклада. На текущий момент в качестве альтернативы вкладу клиенты выбирают инвестиции в ценные бумаги или в крупные покупки.